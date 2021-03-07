UFC 259. Адесанья потерпел первое поражение в карьере и не смог стать чемпионом в еще одном весе

Уроженец Нигерии, проживающий в Новой Зеландии, Исраэль Адесанья (21-0) потерпел первое поражение в карьере, уступив Яну Блаховичу (27-9) в главном событии турнира UFC 259, пишет vRINGe.com.

Напомним, что Адесанья является чемпионом в среднем весе, но в этом поединке поднялся в категорию соперника, чтобы оспорить титул в полутяжах, попробовав стать двойным чемпионом UFC и присоединиться к Конору МакГрегору, Даниэлю Кормье, Аманде Нуньес и Генри Сехудо.

Не получилось.

Адесанья предпочитал держаться на дистанции, атакуя преимущественно передней рукой, часто при этом меняя стойки, а также киками по этажам. Блахович также полагался на джеб, который перемежал короткими всплесками активности. От них Исраэль чаще всего уходил на ногах.

В начале третьего раунда у Яна прошли несколько ударов в голову, которые он сопроводил тэйкдауном, но не смог удержать Адесанью внизу. Почти сразу Исраэль потряс поляка попаданием в голову, Блахович был вынужден уйти в защиту и взять паузу.

На первой минуте четвертого раунда Блахович отметился увесистым правым навстречу, далее продолжил попадать джебом. У Адесаньи тем временем также проходят в основном прямые. Ян переводит Исраэля вниз и на протяжении половины раунда контролирует на покрытии.

Первую половину заключительной пятиминутки бойцы продолжают обмениваться уколами с дистанции. Ровно на экваторе раунда Блахович улучил момент, прошел в ноги и записал на счет тэйкдаун, покрыв Адесанью на канвасе. Там он удерживал его и пробовал наносить удары до самого финального гонга.

Решение судей: 49-45 (дважды) и 49-46 в пользу поляка.

Для Блаховича это была первая защита титула, который он завоевал в сентябре прошлого года, остановив (ТКО 2) Доминика Рейеса в поединке за вакантную регалию.

Рекорд Адесаньи в UFC отныне 10-1.