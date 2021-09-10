Удушающие приемы Жумагулова и Рахмонова попали в рейтинг лучших сабмишенов лета UFC

Удушающие приемы казахстанских файтеров Жалгаса Жумагулова и Шавката Рахмонова оказались в рейтинге лучших сабмишенов лета UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жумагулов оказался сильнее американца Джерома Риверы, причем уже на третьей минуте поединка. Для Жалгаса эта победа стала первой в промоушене, тогда как ранее он проиграл два поединка.

Рахмонов финишировал во втором раунде бразильца Мишеля Празереса и этим самым выиграл второй бой в UFC.

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