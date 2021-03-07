"Удар был сильным". Российский журналист - о поединке Петра Яна, реванше и перспективах уроженца Казахстана в UFC

Димаш Тулегенов

Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян (15-2) упустил свой титул чемпиона по итогам выступления на турнире UFC 259. "Беспощадный" проводил первую защиту пояса, завоеванного летом 2020 года, против американца ямайского происхождения Алджамейна Стерлинга (20-3). В четвертом раунде россиянин был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом, вследствие чего потерпел поражение.

Корреспондент Vesti.kz связался с известным российским журналистом Игорем Лазориным, присутствовавшим на арене UFC Apex (Лас-Вегас, США) и ставшим свидетелем всего произошедшего на этом ивенте. Он поделился своим мнением о поединке Яна, который является одним из бойцов казахстанского менеджера Саята Абдрахманова.

"Будет реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга. Мне об этом несколько минут назад сказал Дана Уайт. Как только, так сразу. Петр был невнимателен и не заметил позицию Стерлинга. Ну и, соответственно, нарушил правила. Мог ли Стерлинг переигрывать? Наверное, мог. Но удар был сильным", - отметил журналист.

Также Лазорин высказался о других многообещающих файтерах, сотрудничающих с Абдрахмановым, оценив их шансы в промоушене. Одним из них является уроженец Казахстана - Рафаэль Физиев (9-1), представляющий Кыргызстан.

"Физиев достаточно хорош. Больше топовых оппонентов и ярких побед, и тогда можно говорить о титульных перспективах. Арман Царукян (16-2) движется поступательно, он на верном пути. Ему некуда торопиться и он еще молод. Мовсару Евлоеву (14-0) нужны яркие и эффектные победы, которые позволят двигаться наверх быстрее", - заключил ММА-инсайдер.

Отметим, что после боя Петр признал свою ошибку и пожелал здоровья сопернику. Также россиянин изъявил желание провести незамедлительный реванш со Стерлингом. На пресс-конференции после турнира президент организации - Дана Уайт - заявил, что матчмейкеры подумают о рематче во вторник.

Это второе поражение в карьере 28-летнего россиянина и первое под эгидой UFC. Что же касается 31-летнего Стерлинга, то он впервые в карьере добрался до титула организации.

В главном бою вечера свой пояс защитил польский полутяжеловес Ян Блахович (28-8), победив лучшего средневеса UFC Исраэля Адесанью (20-1). Это первое поражение в карьере нигерийца, который ранее обладал самым впечатляющим рекордом без неудач во всей организации.

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