"Тут нет скрытого противостояния с Чимаевым". Эксперт - о следующем бое Исмагулова

Известный российский журналист Игорь Лазорин прокомментировал корреспонденту Vesti.kz противостояние между казахстанцем Дамиром Исмагуловым (23-1) и шведским бойцом грузинского происхождения Гурамом Кутателадзе (12-2) в UFC. Он отметил, что никаких аналогий между этим поединком и перепалкой Шавката Рахмонова (15-0) с Хамзатом Чимаевым (11-0) быть не должно.

Бой между 31-летним Исмагуловым и 30-летним Кутателадзе пройдет 19 июня в Лас-Вегасе (Невада, США). На счету казахстанца четыре победы решением в четырех поединках в UFC, а Гурам дебютировал в промоушене в 2020-м с виктории раздельным решением, и это его единственная схватка в лиге.

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"Тут, конечно, нет скрытого противостояния между казахстанскими бойцами и командой Хамзата Чимаева. Надо иметь слишком сильное воображение, чтобы так подумать. Фаворита в бою не вижу. Ребята примерно в равных условиях. У Дамира новый контракт лишь с одним боем, Гурам полтора года не дрался. Обоим есть что доказывать. Думаю, бой может пройти всю дистанцию", - сказал журналист.

Отметим, что многие любители смешанных единоборств нашли в противостоянии Исмагулова и Кутателадзе скрытый смысл, а именно подогрев к возможному поединку полусредневесов Рахмонова и Чимаева.

Шавкат и Дамир являются казахстанцами и одно время даже тренировались вместе в команде DAR Pro Team. А Гурам и Хамзат - близкие друзья, представляющие Швецию. Ранее между Рахмоновым и Чимаевым произошла словесная перепалка.

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