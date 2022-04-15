В UFC официально подтвердили бой Дамира Исмагулова

Боец ММА Дамир Исмагулов проведет поединок против Гурама Кутателадзе из Швеции, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на преcс-службу UFC.

Бой пройдет в ночь с 18 на 19 июня на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, Невада.

Исмагулов провел в UFC четыре боя и не потерпел ни одного поражения. В последнем поединке, который состоялся 23 мая 2021 года на UFC Fight Night 188, Исмагулов победил Рафаэля Алвеса (20-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Что касается Кутателадзе, то он провел в UFC только один поединок. 18 октября 2020 года на UFC Fight Night 180 уроженец Грузии победил поляка Матеуша Гамрота (20-1) раздельным решением судей.

Дамир Исмагулов получил соперника и дату следующего боя в UFC

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