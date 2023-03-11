Тренеру Шавката Рахмонова из США предложили дать гражданство Казахстана

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 16:00
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Саид Сапаров, тренер казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (17-0), выступил с необычной инициативой, сообщают Vesti.kz.

Наставник опубликовал фотографию в сторис Instagram известного нидерландского тренера Генри Хуфта с тюбетейкой на голове.

"Генри Номад Хуфт. Дайте ему гражданство Казахстана", - написал Сапаров.

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Отметим, что Шавкат (прозвище Номад) тренировался вместе с Хуфтом в его зале "Килл Клифф". Нидерландский специалист известен по работе со многими известными бойцами, включая Камару Усмана, Майкла Чендлера и Гилберта Бернса.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC США

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