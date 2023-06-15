Тренер Рахмонова ответил на вопрос о его следующем бое

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов пока не определился со следующим боем. Об этом рассказал тренер DAR Team Азиз Разыев, сообщает Sports.ru. Он отметил, что спортсмен скоро улетит в США.

- Что ждать от Шавката? Когда ждать его следующий бой?

- Не расскажу ничего нового – он прошел этап сборов в Осетии, сейчас немного отдыхает, тренируется раз в день. Скорее всего, он улетит в Америку, будет там ждать бой. Пока конкретики нет никакой.

- Как Вы отнеслись к его вызову Гастелума?

- Мы обсуждали вопрос с тренерами, плюс Саид, который с ним работает в Америке. Я высказал свое мнение, что сейчас ему тяжело будет получить кого-то из топ-5, там есть одноклубник Бернс, остальные заняты. Но ему нельзя простаивать, так что если драться не с топ-5, то с кем-то с большой медийкой. Это важно, чтобы с каждым боем быть все ближе к титулу.

Напомним, что Рахмонов занимает шестое место в рейтинге полусредневесов UFC. Последний раз Шавкат дрался в марте в рамках турнира UFC 285, когда в третьем раунде удушением финишировал американца Джеффа Нила.