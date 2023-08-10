Тренер Алмабаева ответил, когда Асу подерется за чемпионский пояс UFC

Азиз Разыев, тренер казахстанского бойца UFC Асу Алмабаева, ответил на вопрос СМИ относительно того, когда его подопечный сможет подраться за чемпионский пояс американского промоушена, сообщают Vesti.kz.

Алмабаев, выступающий в наилегчайшем весе, дебютировал в UFC 6 августа в рамках турнира UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США), когда победил сабмишеном Оде Осборна из Ямайки во втором раунде.

"Что касается чемпионских амбиций, пояса, то я думаю, если все хорошо у нас будет, как говорится, у Всевышнего свои планы, идеальным будет 2025-й год - бой за пояс", - сказал Разыев.

Ранее он назвал сроки следующего боя Алмабаева в UFC, а также высказался об оппозиции.

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