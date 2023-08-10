"Оппозиция из топ-15". Стали известны сроки следующего боя Асу Алмабаева в UFC

Азиз Разыев, тренер Асу Алмабаева, в ходе встречи с представителями СМИ рассказал, когда его подопечный хотел бы вернуться в октагон UFC. По его мнению, Алмабаев заслужил провести следующий бой с соперником из топ-15, сообщают Vesti.kz.

- Назовите приблизительную дату следующего боя Асу в UFC?

- Ориентировочно октябрь-ноябрь. Это хорошее время, как раз Асу восстановится, но не в Абу-Даби, там кард сформирован и он не хочет там биться, так как хочет больше поработать на американскую публику, их аудиторию завоевать.

- Асу не следит за дивизионом, но с кем бы вы хотели увидеть его следующий бой, есть какое-то имя?

- Конкретного имени нет. Но хотелось бы увидеть оппозицию из топ-15, он этого заслуживает после такого яркого выступления, но это все зависит от менеджеров. Хотя мы готовы к любым вызовам.

Напомним, Алмабаев дебютный бой в UFC провел против Оде Осборна из Ямайки. Он состоялся 6 августа в рамках турнира UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США). Казахстанец победил соперника сабмишеном во втором раунде.

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