Топовый бой. UFC официально анонсировал поединок Шавката Рахмонова

Новости спорта MMA UFC
Вчера 23:15
©instagram.com/shavkatrakhmonov94/

UFC представил официальный анонс следующего боя казахстанца Шавката Рахмонова, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Поединок Рахмонова и американца Джеффа Нила организация включила на своем сайте в главный кард турнира UFC 285. Ивент пройдет утром 5 марта по казахстанскому времени.

Бой Рахмонова с Нилом станет третьим главным событием турнира. В главном событии американец Джон Джонс сразится с французом Сирилом Ганом, а в соглавном представительница Кыргызстана Валентина Шевченко проведет бой с мексиканкой Алексой Грассо.

Напомним, на данный момент Рахмонов идет десятым в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, а его оппонент находится на седьмой строчке.

В американском промоушене Шавкат провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.

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Метки:
UFC Рахмонов Шавкат Казахстан

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