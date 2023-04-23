Топ-боец UFC "пойман на ставках" за несколько часов до нокаута

Появилось видео, на котором российский боец UFC Сергей Павлович делает ставки на игровых автоматах в казино Лас-Вегаса (США) за несколько часов до выхода в октагон, передают Vesti.kz.

В главном событии ивента UFC Fight Night 222 он нокаутировал в первом раунде американца Кертиса Блейдса. Видео нокаута можно посмотреть по этой ссылке.

Рекорд у Павловича в ММА 18-1, у Блейдса 17-4. В рейтинге тяжелого веса UFC Сергей занимает третье место, Кертис - четвертое.

При этом россиянин вошел в историю UFC.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"