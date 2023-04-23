Главный бой турнира UFC Fight Night 222 завершился нокаутом в первом раунде

В главном поединке турнира UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) российский тяжеловес Сергей Павлович (18-1) нокаутировал в первом раунде американца Кертиса Блейдса (17-4), передают Vesti.kz.
Блейдс после сокрушительных ударов повалился на настил октагона и был добит россиянином.
Таким образом, победная серия Павловича достигла шести боев, в которых он финишировал соперников в первом раунде. В пассиве Сергея одно поражение техническим нокаутом в первом раунде, которое он потерпел в дебютном поединке в UFC против нидерландца Алистара Оверима в 2018 году.
В рейтинге тяжелого веса UFC Павлович занимает третье место, Блейдс - четвертое.
Sergei Pavlovich venció a Curtis Blaydes por TKO (Puños) a los 3:08 del Round 1. #UFCVegas71 pic.twitter.com/JCkvm48TZs— MMA Team (@MMATeam100) April 23, 2023
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