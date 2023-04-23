Российский боец вошел в историю UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222. В главном событии ивента россиянин Сергей Павлович нокаутировал в первом раунде американца Кертиса Блейдса, передают Vesti.kz.

Видео нокаута можно посмотреть по этой ссылке.

По информации "Чемпионата", на счету Павловича в UFC теперь шесть побед подряд, добытых нокаутом в первом раунде. По продолжительности данной серии он стал первым бойцом в истории американской организации.

Рекорд у Павловича в ММА 18-1, у Блейдса 17-4.

В рейтинге тяжелого веса UFC Павлович занимает третье место, Блейдс - четвертое.

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