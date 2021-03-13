Тони Фергюсон узнал имя следующего соперника

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон из США проведет следующий поединок 15 мая 2021 года на турнире UFC 262, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на BJ Penn.

Его соперником станет Бенейл Дариуш. Контракт на бой еще не подписан, но стороны достигли устного соглашения.

Для Фергюсона эта встреча станет первой в 2021 году. Минувший год для него сложился неудачно. В мае он досрочно проиграл соотечественник Джастину Гэтжи, а в декабре по очкам уступил бразильцу Чарльзу Оливейру. На данный момент Тони занимает пятое место в рейтинге легкого веса.

Что касается Дариуша, уроженец Ирана ассирийского происхождения уже бился в 2021 году. В минувшем месяце он раздельным решением победил Карлоса Диего Феррейру. Это была шестая кряду победа Дариуша в UFC. На данный момент он занимает девятое место в рейтинге.