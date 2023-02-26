"Таджикский Хабиб" со скандалом дебютировал в UFC: укусил соперника в бою

Боец смешанных единоборств Нурулло Алиев, которого в соцсетях прозвали Таджикский Хабиб, провел свой дебютный бой в UFC, который не обошелся без скандала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире UFC Fight Night 220 (UFC Vegas 70) он встречался с бразильцем Рафаэлем Алвесом. В первом раунде Алвес пожаловался судье на то, что Алиев укусил его. Рефери Марк Смит разглядел следы зубов на пальце бразильца и снял с таджикистанца один балл.

Однако этот инцидент не помешал дебютанту одержать уверенную победу по очкам (29-27, 29-27, 28-28).

Алиеву 23 года. В профессиональном MMA он идет на серии 9-0. Свое прозвище он получил после того, как на одном из взвешиваний повторил фирменный жест бывшего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Контракт с UFC он подписал в сентябре 2022 года как победитель отборочного шоу Dana White’s Contender Series. Алиев - первый боец из Таджикистана в промоушене.