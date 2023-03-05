Таджикский боец шокировал непобежденного соперника в своем дебюте в UFC

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32-летний таджикский боец смешанного стиля Лоик Раджабов (17-4-1) успешно дебютировал в лучшей лиге мира UFC. На 285-м номерном турнире в Лас-Вегасе (Невада, США) он встретился с не знавшим поражений аргентинцем Эстебаном Рибовичем (11-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Раджабова единогласным решением судей - все они насчитали победу таджикского файтера в двух из трех пятиминутках. Для 26-летнего Рибовича это был также дебютный бой в UFC. Поражение от Лоика стало первым в его профессиональной карьере.

Напомним, что Раджабов выступает в легком весе, там же, где и его соотечественник Нурулло Алиев (9-0), который дебютировал в UFC неделю назад. Если Нурулло стал первым таджикским бойцом в истории UFC, то Лоик - вторым. 

Ранее сообщалось, что Раджабова выгнал из шоу The Ultimate Fighter (TUF) сам Конор МакГрегор, однако он оказался в UFC и без участия в этом проекте, выйдя на замену вместо выбывшего бойца. 

Прямо сейчас в Лас-Вегасе продолжается предварительный кард турнира UFC 285. В главном карде свой бой проведет казахстанец Шавкат Рахмонов (16-0). 

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Метки:
MMA UFC Таджикистан Аргентина США Лас-Вегас Рахмонов Шавкат Казахстан МакГрегор Конор

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