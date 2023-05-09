Свежий рейтинг UFC: Рахмонов приблизился к Чимаеву

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обновил рейтинги по итогам турнира UFC 288. Одно изменение произошло и в полусреднем дивизионе, где выступает небитый казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам номерного турнира на третью строчку в таблице поднялся американец Белал Мухаммад (23-3-0-1), ранее не пожелавший биться с Номадом. В воскресенье он единогласным решением судей победил бразильца Гилберта Бернса (22-6), который сохранил за собой пятую позицию.

Мухаммад, улучшив свое положение на один шаг, сдвинул на четвертое место представителя Швеции Хамзата Чимаева (12-0). Теперь их с Рахмоновым в рейтинге полусредней весовой категории разделяет лишь опытный Бернс.

Ранее Чимаев намекнул на ложную информацию со стороны руководства UFC, а также назвал шесть желанных соперников, проигнорировав при этом Шавката.

Напомним, что чемпионом дивизиона является по-прежнему англичанин Леон Эдвардс (21-3-0-1).

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