Рахмонов? Чимаев назвал топ-6 желанных соперников в UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев (12-0) заявил о своей готовности подраться с любым соперником в UFC. В своем твиттере Борз отметил сразу несколько звездных файтеров, сообщают Vesti.kz.
"Я могу драться с любым, мне не важно с кем", - написал Чимаев, тегнув Белала Мухаммада, Камару Усмана, Исраэля Адесанью, Леона Эдвардса, Колби Ковингтона и Роберта Уиттакера.
Этим заявлением Чимаев подтвердил, что готов к предложению о бое как в полусреднем весе, где он занимает третье место в рейтинге претендентов, так и в средней весовой категории. Любопытно, что Хамзат проигнорировал непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (17-0), занимающего шестую позицию в полусреднем дивизионе.
I can fight with everyone I don't care who @bullyb170 @USMAN84kg @stylebender @Leon_edwardsmma @ColbyCovMMA @robertwhittaker— Khamzat Chimaev (@KChimaev) May 8, 2023
Ранее Чимаев уличил президента UFC Дану Уайта во лжи.
Загрузка матч-центра...
Реклама