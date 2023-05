Рахмонов? Чимаев назвал топ-6 желанных соперников в UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев (12-0) заявил о своей готовности подраться с любым соперником в UFC. В своем твиттере Борз отметил сразу несколько звездных файтеров, сообщают Vesti.kz.

"Я могу драться с любым, мне не важно с кем", - написал Чимаев, тегнув Белала Мухаммада, Камару Усмана, Исраэля Адесанью, Леона Эдвардса, Колби Ковингтона и Роберта Уиттакера.

I can fight with everyone I don't care who @bullyb170 @USMAN84kg @stylebender @Leon_edwardsmma @ColbyCovMMA @robertwhittaker