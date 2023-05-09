Рахмонов? Чимаев назвал топ-6 желанных соперников в UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев (12-0) заявил о своей готовности подраться с любым соперником в UFC. В своем твиттере Борз отметил сразу несколько звездных файтеров, сообщают Vesti.kz.

"Я могу драться с любым, мне не важно с кем", - написал Чимаев, тегнув Белала Мухаммада, Камару Усмана, Исраэля Адесанью, Леона Эдвардса, Колби Ковингтона и Роберта Уиттакера.

Этим заявлением Чимаев подтвердил, что готов к предложению о бое как в полусреднем весе, где он занимает третье место в рейтинге претендентов, так и в средней весовой категории. Любопытно, что Хамзат проигнорировал непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (17-0), занимающего шестую позицию в полусреднем дивизионе.

Ранее Чимаев уличил президента UFC Дану Уайта во лжи.

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