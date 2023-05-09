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"Зачем я так много тренируюсь?". Чимаев уличил президента UFC в обмане

"Зачем я так много тренируюсь?". Чимаев уличил президента UFC в обмане
©UFC

Топовый боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) опроверг информацию о том, что у него есть проблемы в личной жизни. Ранее именно эту причину озвучил президент промоушена Дана Уайт, отвечая на вопрос о долгом отсутствии новостей по следующему бою Борза, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Это его трудности - у Хамзата есть проблемы в личной жизни, так что это происходит не потому, что мы не даем ему бой. Вы знаете, как у нас все устроено, я рассказывал об этом сто раз - мы обязаны предложить парням три боя в год. Если мы не даем им три боя в год, мы должны им платить. Так что если они не дерутся, это только из-за того, что у них есть какие-то свои личные проблемы", - сказал Уайт, отвечая на вопрос о третьем номере рейтинга полусреднего веса.

Ответ 29-летнего Чимаева не заставил себя долго ждать. Шведский файтер чеченского происхождения дал понять, что слова Уайта не соответствуют действительности:

"У меня нет никаких проблем, чтобы драться. Если бы мне дали бой, я бы уже давно дрался. Я провел так много тренировочных сборов и в итоге не дрался, проблема определенно не во мне. Я готовился в Дубае, затем в Таиланде. Зачем я так много тренируюсь, если боя нет? Я не понимаю", - заключил непобежденный боец.

В последний раз Хамзат выходил в клетку восемь месяцев назад, когда в первом же раунде финишировал Кевина Холланда. На счету бойца 12 побед в 12 поединках, 11 из которых стали досрочными. В UFC у него уже шесть викторий. 

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Метки:
MMA UFC Чимаев Хамзат Швеция Чечня

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