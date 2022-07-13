Стало известно о травме уроженца Казахстана и сроках его возвращения в UFC

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев (12-1) выбыл из-за операции на носу после победы нокаутом над бразильцев Рафаэлем Дос Аньосом (31-14). сообщает MMA Fighting.

Сообщается, что Физиев получил перелом носа во время последнего поединка. По сведениям источника, Физиев сможет вернуться в октагон в ноябре или декабре.

Напомним, Физиев одержал победу над Дос Аньосом в главном бою турнира UFC Vegas 58 в Лас-Вегасе (Невада, США). Он нокаутировал соперника в начале пятого раунда.

После этого Физиев поднялся на седьмое место в легком весе.

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