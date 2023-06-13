Стало известно о планах Махачева по переходу в дивизион Рахмонова в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:33
©UFC

Мексиканский тренер действующего чемпиона UFC в легкой весовой категории Ислама Махачева, рассказал о том, когда его подопечный собирается подняться в полусредний дивизион, передает Fight.ru

По словам Хавьера Мендеса, что сначала российский боец намерен провести несколько боев в родной категории, а уже затем будет готов попробовать свои силы с полусредневесами, став двойным чемпионом UFC.

"Ислам хочет зачистить легкий дивизион. Он этого пока не сделал. Так что ему предстоит еще несколько боев в легком весе. Давайте посмотрим, что будет дальше. Но я вижу, что Махачев сдержит свое слово и перейдет в полусредний вес. Но если он поменяет свое мнение - так тому и быть. Однако пока он хочет несколько раз защитить титул и подняться в 77 килограммов", - сказал Мендес.

Напомним, что полусреднем весе выступает казахстанец Шавкат Рахмонов. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Махачев Ислам Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:33
UFC
Стало известно о планах Махачева по переходу в дивизион Рахмонова в UFC
Сегодня , 08:30
UFC
Соперник Жумагулова сделал заявление перед боем в UFC
Вчера , 13:00
UFC
Назван второй лучший легковес всех времен после Хабиба
11 июня, 21:48
UFC
Названы сроки дебюта сестры Шавката Рахмонова в UFC
11 июня, 19:58
UFC
Рахмонов сделал прогноз на дебют Алмабаева и его перспективы в UFC
11 июня, 13:06
UFC
Махачев отреагировал на победу Оливейры и предстоящий реванш
11 июня, 11:58
UFC
Аманда Нуньес защитила титул чемпионки UFC и объявила о завершении карьеры
11 июня, 10:37
UFC
Полное видео боя, или как Оливейра добился реванша с Махачевым в UFC
11 июня, 10:27
UFC
Финиш в первом раунде! Оливейра забил соперника и стал претендентом на чемпионский бой с Махачевым
11 июня, 08:52
UFC
Макгрегор нокаутировал маскота клуба НБА
© 2008 - 2023 ТОО «EML»