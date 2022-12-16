Стало известно о будущем Жумагулова в UFC

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Сегодня 17:42
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Боец смешанных единоборств из Казахстана Жалгас Жумагулов может продолжить карьеру в лучшем промоушене мира UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz

Жумагулов намеревался уйти из профи-спорта после скандального поражения от американца Чарльза Джонсона на турнире UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе (Невада, США). Однако, спустя некоторое время Жалгас заявил, что не заканчивает карьеру в UFC. По данным телеграм-канала Игоря Лазорина казахстанцу уже предложено новое соглашение: 

"Говорят, UFC предлагает новый контракт Жалгасу Жумагулову. У Жалгаса одна победа и пять поражений в лиге. Но как минимум два (а может и три) поражения - спорные, "судейские". 

Напомним, что боец из Актобе дебютировал в UFC летом 2020 года. С тех пор он проиграл решением Раулиану Пайве, Амиру Альбази и Джеффу Молине, был нокаутирован Манелом Капом и победил сабмишеном Джерома Риверу.

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

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