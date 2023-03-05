Стал известен гонорар Шавката Рахмонова за бой с топовым бойцом UFC

Стало известно, сколько заработает казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (16-0) за бой с американцем Джеффом Нилом (15-4) на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США), сообщают Vesti.kz.

Так, гарантированный гонорар Номада составляет 30 тысяч долларов плюс 6 000 долларов в качестве спонсорского бонуса. Кроме того, Рахмонов получит 30 процентов от гонорара Нила за проваленное им взвешивание - это 25 500 долларов.

До штрафа гарантированный гонорар американца составлял 75 000 долларов (плюс 10 000 долларов спонсорского бонуса), информирует Totalsportal.com.

Шавкат Рахмонов - Джефф Нил. Прямая трансляция топового боя UFC