Соперник Шавката Рахмонова уволен из UFC

34-летний бразильский боец Алекс Оливейра (22-12-1) не получит от UFC новое предложение о контракте, сообщает MMAJunkie.

Оливейра, выступавший в промоушене с 2015 года, проиграл последние четыре поединка в UFC, в том числе казахстанцу Шавкату Рахмонову на номерном турнире (UFC 254) в октябре 2020 года. Для "Номада" это был дебютный поединок в UFC.

Менеджер бойца Алекс Дэвис высказался о разрыве с промоушеном: "Это печальная перспектива спорта, когда такой боец, как Алекс Оливейра, который, выигрывая или проигрывая, всегда выкладывается по полной, в итоге не получает нового контракта после череды поражений", - сказал Дэвис. "Но таково настоящее время в ММА. Алекс благодарит UFC за предоставленные возможности! В свои 34 года и здоровым, он уверен, что восстановится и проведет еще много отличных боев для всех!".

Всего на счету бразильца 22 победы, 12 поражений и одна ничья, а еще два его боя были признаны несостоявшимися.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира