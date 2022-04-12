Соперник Шавката Рахмонова уволен из UFC

34-летний бразильский боец Алекс Оливейра (22-12-1) не получит от UFC новое предложение о контракте, сообщает MMAJunkie.
Оливейра, выступавший в промоушене с 2015 года, проиграл последние четыре поединка в UFC, в том числе казахстанцу Шавкату Рахмонову на номерном турнире (UFC 254) в октябре 2020 года. Для "Номада" это был дебютный поединок в UFC.
Всего на счету бразильца 22 победы, 12 поражений и одна ничья, а еще два его боя были признаны несостоявшимися.
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