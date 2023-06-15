"Сможет ярко заявить о себе". Казахстанского бойца оценили перед дебютом в UFC

Новости спорта MMA UFC
Вчера 23:42
©instagram.com/asu_zulfikar57

Казахстанский боец Асу Алмабаев удивит своим выступлением в UFС, считает тренер DAR Team Азиз Разыев. По его словам, спортсмен мог еще раньше дебютировать в мировом промоушене.

Напомним, что 29-летний Алмабаев дебютирует в лучшей лиге мира в ночь на 6 августа. Его соперником будет американец Од Осборн (12-5-0-1). 

"Асу долго шел к этому и сейчас должен ярко заявить о себе. До этого было два предложения для него, на коротком уведомлении, мы были согласны, но просили перенести хотя бы на две недели, чтобы не попасть на пик акклиматизации. Мы не стали рисковать, потому что у нас есть контракт на руках. Которых соперников ему давали, они подрались между собой, и если честно, Асу бы в боях с ними удивил бы многих. Уверен, что и в бое с Осборном он сможет ярко заявить о себе. Асу такой человек, что в зале и в октагоне – это два разных человека. Так что дебют его будет интересным", - цитирует Разыева Sports.ru

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
UFC Алмабаев Асу

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:42
UFC
"Сможет ярко заявить о себе". Казахстанского бойца оценили перед дебютом в UFC
Вчера , 22:19
UFC
Тренер Рахмонова ответил на вопрос о его следующем бое
Вчера , 15:53
UFC
Жумагулова похвалили и предрекли ему победу в следующем бою в UFC
Вчера , 14:56
UFC
"Считал бы себя "гусем". Жумагулов - о принципах и согласии на бой со сломанной ногой
Вчера , 14:18
UFC
"Подпишем новый контракт". Жалгас Жумагулов заявил о намерении продолжить карьеру в UFC
Вчера , 13:07
UFC
"Прическа прибавит внимания". Жумагулов - о новом имидже, сопернике, критике и будущем в UFC
Вчера , 12:33
UFC
Жумагулов указал на ошибки Рахмонова в последнем бою UFC
Вчера , 11:58
UFC
Названа главная спортивная звезда в Казахстане
Вчера , 08:23
UFC
В Узбекистане обратились к самому невезучему бойцу UFC из Казахстана
14 июня, 21:50
UFC
Казах из UFC сделал заявление перед следующим боем
© 2008 - 2023 ТОО «EML»