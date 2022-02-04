Это случится впервые? Прогноз Vesti.kz на третий бой Рахмонова в UFC

До возвращения непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (14-0) в октагон UFC осталось менее двух суток, поэтому сейчас самое время поделиться окончательными прогнозами на предстоящий поединок. Корреспондент Vesti.kz - о своих мыслях и ожиданиях.

В воскресное утро, 6 февраля, "Номад" встретится с файтером из Гайаны Карлстоном Харрисом (17-4). Этот бой пройдет в главном карде ивента UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе (Невада, США). Ориентировочное время начала боя - 07:30 по времени Нур-Султана.

Харрис - серьезная проверка, и это подтвердил сам Рахмонов на пресс-конференции перед турниром. На счету 34-летнего файтера пять досрочных побед в последних пяти поединках. Ранее он являлся чемпионом в лиге Brave CF.

На счету Рахмонова 14 досрочных побед в 14 поединках, и выглядит он максимально всесторонне развитым бойцом. Пока ни одному из соперников не удавалось найти в технике и обороне Шавката брешь.

В этом противостоянии за казахстанца говорит и возраст. Для полусредневеса 27 лет - достаточно молодой возраст, а вот 34 года - уже, как говорится, после "золотого периода". Кроме того, Рахмонов никогда не доводил бои до судейских решений, а Харрис трижды проиграл решением, а один раз вовсе был нокаутирован.

"Номад" прошел отличную подготовку в Алматы со своей командой DAR Team Pro, а затем закрепил форму во Флориде в зале Sanford MMA, где спарринговался с рядом известных бойцов, в том числе выступающих в UFC.

Сложно сказать, в чем Харрис постарается найти свои шансы. Его слабые стороны несколько раз уже раскрывались в проигранных боях, а вот о существовании "ахиллесовой пяты" Рахмонова вообще информации нет.

View this post on Instagram A post shared by Shavkat “NOMAD”Rakhmonov (@shavkatrakhmonov94) Прогноз Vesti.kz на этот бой - досрочная победа Рахмонова во втором раунде.

В первом раунде Рахмонов постарается подобрать нужную дистанцию, будет работать в стойке и попытается сбить напор соперника собственным давлением. Здесь Шавкату могут помочь его умения в клинче и мощные удары коленями.

Вряд ли Харрис будет рисковать и раскрываться в первой пятиминутке, поэтому быстрый финиш здесь - далеко не самый читаемый исход. А вот во втором раунде Рахмонов сможет использовать по максимуму все те знания, которые он на практике получил в первой пятиминутке. И тогда удерживать шквал мощных атак столь грозного и более молодого соперника гайанцу будет очень тяжело.

Вполне вероятно, что Шавкат впервые одержит победу нокаутом или техническим нокаутом в UFC. Пока в промоушене он одержал две победы удушениями - "гильотиной" и приемом из-за спины.

Подробнее о карде турнира UFC Vegas 47 и прямой трансляции ивента можете прочитать по этой ссылке.

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