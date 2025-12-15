Шавкату Рахмонову одобрили первый бой в UFC на 2026 год: соперник из топ-10

Издание BJPenn.com прокомментировало потенциальный бой между представителями топ-10 полусреднего веса UFC - казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым и американцем Хоакином Бакли, сообщают Vesti.kz.

Ранее файтеры обменялись резкими выпадами в адрес друг друга в соцсетях. Так, Бакли призвал казахстанца "перестать прятаться в Узбекистане" и принять бой, а Рахмонов назвал американца "чёрным мальчиком" и пообещал побить его.

"Хоакин Бакли летом проиграл бывшему чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману на турнире UFC в Атланте. Усман, вероятно, станет следующим соперником чемпиона UFC в полусреднем дивизионе Ислама Махачева в 2026 году, оставив за бортом Рахмонова и других бойцов, которые надеются закрепиться в качестве главных претендентов. Бой между Рахмоновым и Бакли может иметь большой смысл в новом году", - говорится в заметке.

Рахмонов не дрался с декабря 2024 года, когда выиграл у ирландца Иэна Гэрри. В том бою казахстанец получил травму, из-за которой пропустил 2025 год.

Добавим, что Рахмонов занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC, а Бакли располагается на десятой строчке.

