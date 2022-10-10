Шавката Рахмонова предупредили об угрозе перед боем в UFC

Сайт Etvpass.com отреагировал на следующий бой казахстанца Шавката Рахмонова (16-0) с американцем Джеффом Нилом (15-4) в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что этот поединок будет угрожать длительной беспроигрышной серии Рахмонова в ММА.

"14 января Шавкат Рахмонов, вероятно, снова окажется в октагоне на первом турнире UFC 2023 года. Просочилось несколько имен относительно возможных его соперников. После многочисленных слухов выбор пал Джеффа Нила, имеющего победы над Сантьяго Понзиниббио и Висенте Луке.

Американец и казахстанец соответственно занимают шестое и десятое места в рейтинге полусредневесов UFC. Победитель может эффективно подняться в первую пятерку своего дивизиона. Этот бой угрожает длительной беспроигрышной серии Рахмонова. Нил не тот соперник, на которого нужно смотреть свысока", - пишет источник.

Напомним, в последнем бою в UFC, 25 июня, Рахмонов нанес поражение американцу Нилу Мэгни.