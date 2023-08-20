Шавката Рахмонова обошли в уникальном рейтинге UFC

В Бостоне (США) завершился турнир UFC 292. В его рамках ирландец Иэн Гэрри взял верх над американцем Нилом Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация", сообщают Vesti.kz.
Этим самым Гэрри оформил шестую викторию в американском промоушене и единолично вышел на третье место по победным сериям в полусреднем дивизионе.
Лидером по этому показателю является чемпион дивизиона, английский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс. Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов имеет в своем активе пять побед.
Действующие победные серии в полусреднем весе UFC:
12 - Леон Эдвардс
10 - Белал Мухаммад
6 - Иэн Гэрри
5 - Джек Делла Маддалена
5 - Алекс Мороно
5 - Мишель Перейра
5 - Шавкат Рахмонов
Напомним, что в главном событии UFC 292 американец Шон О'Мэлли нокаутировал своего соотечественника Алджамейна Стерлинга и стал новым чемпионом в легчайшем весе UFC. Видео нокаута можно посмотреть здесь.
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