Шавката Рахмонова обошли в уникальном рейтинге UFC

В Бостоне (США) завершился турнир UFC 292. В его рамках ирландец Иэн Гэрри взял верх над американцем Нилом Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация", сообщают Vesti.kz.

Этим самым Гэрри оформил шестую викторию в американском промоушене и единолично вышел на третье место по победным сериям в полусреднем дивизионе.

Лидером по этому показателю является чемпион дивизиона, английский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс. Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов имеет в своем активе пять побед.

Действующие победные серии в полусреднем весе UFC:

12 - Леон Эдвардс

10 - Белал Мухаммад

6 - Иэн Гэрри

5 - Джек Делла Маддалена

5 - Алекс Мороно

5 - Мишель Перейра

5 - Шавкат Рахмонов

Напомним, что в главном событии UFC 292 американец Шон О'Мэлли нокаутировал своего соотечественника Алджамейна Стерлинга и стал новым чемпионом в легчайшем весе UFC. Видео нокаута можно посмотреть здесь.

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