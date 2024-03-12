Шавката Рахмонова лишили боя с восходящей звездой UFC

Обозреватель смешанных единоборств (MMA) Энди Хики поделился мнением по поводу потенциальном поединка между непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и восходящей звездой UFC австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (17-2),передают Vesti.kz.

Напомним, Маддалена бросил вызов "Номаду" после досрочной победы над бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире UFC 299. Рахмонов ответил австралийцу.

Однако Хики считает, что Рахмонову в ближайшее время не стоит драться с Маддаленой, поскольку в дивизионе есть более большие имена.

"Джек Делла Маддалена, Иан Гарри и Шавкат Рахмонов - единственные трое в рейтинге полусредневесов в возрасте от 20 лет. В UFC их общий рекорд 20-0. На данный момент, по моему мнению, их не следует сопоставлять друг с другом. Пришло время Колби Ковингтону и Камару Усману защитить свои рейтинги", - отметил эксперт.

Добавим, что Рахмонов занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, а Маддалена - 11-е.

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