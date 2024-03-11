Появилось официальное заявление о следующем бое Шавката Рахмонова

Менеджер непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) Саят Абдрахманов в интервью Youtube-каналу "Ушатайка" рассказал, когда его подопечный может провести следующий бой, сообщают Vesti.kz.

Ранее "Номад" получил дерзкий вызов от восходящей звезды UFC и пригрозил потенциальному сопернику.

- А по Шавкату в целом есть ясность, когда он планирует выступать - летом, осенью?

"Шавкат в целом не спешит. Он хочет залечить все свои травмы. Сейчас месяц Рамадан начался. То есть, он хочет посвятить время этому, и уже после этого не спеша вернуться к тренировкам. Самое раннее, когда мы его, скорее всего, увидим - это в августе", - заявил Абдрахманов.

Таких соперников в UFC у Шавката не было. Чем интересен бой между Рахмоновым и дерзким проспектом?

Напомним, Рахмонов одержал шесть досрочных побед в шести боях под эгидой UFC. Последний раз он выходил в октагон 16 декабря в рамках турнира UFC 296, когда во втором раунде финишировал крепкого американца Стивена Томпсона.

Серия "Номада" в ММА - 18 побед без поражений. Шавкат занимает третье место в рейтинге полусредневесов UFC.