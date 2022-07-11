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Шавкат Рахмонов высказался о конкуренте и чемпионском титуле в UFC

Шавкат Рахмонов высказался о конкуренте и чемпионском титуле в UFC
©ufc.com

Казахстанcкий боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о чемпионском титуле и желаемом сопернике, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее казахстанец продлил победную серию и вошел в топ-10 дивизиона, а затем высказался о своих перспективах.

"Хочу быстрее забрать пояс UFC в своем весе. В будущем, возможно, открою свою школу. В США езжу только на бой. Предложений о переезде пока нет, но посмотрим в будущем. После боя с Магни я бросил вызов Стивену Томпсону. Он хороший боец.

Но для меня это больше спортивный интерес. Как равный противник мне  интересен Мишель Перейра. С удовольствием  встретился бы с ним на ринге", - цитирует бойца 5q.media.

Сколько осталось Рахмонову боев до пояса UFC

 

 

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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