Шавкат Рахмонов ворвался в топ-10 рейтинга ММА

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов совершил скачок в рейтинге сильнейших бойцов смешанных единоборств во всех весовых категориях, сообщают Vesti.kz.

Обновленную версию глобального рейтинга представил портал MMAFighting.

В рейтинг входят спортсмены, выступающие в таких топовых лигах, как UFC, Bellator, ONE FC и других.

Рахмонов ранее занимал в этом списке 13-е место, а теперь поднялся на восьмое.

"В полусреднем весе только один боец совершил серьезный скачок в рейтинге. Затуманенный шумихой вокруг Хамзата Чимаева, непобежденный Шавкат Рахмонов добился впечатляющего старта в UFC, досрочно выиграв первые четыре боя за промоушен.

Победы над Карлстоном Харрисом, Мишелем Празересом и Алексом Оливейрой впечатлили, но видеть, как он абсолютно проехался по Нилу Мэгни, который в настоящее время делит с Жоржем Сен-Пьером рекорд по количеству побед (19) в полусреднем весе UFC, было поистине впечатляющим. Кстати, 16 побед Рахмонова? Все одержаны нокаутом или сабмишеном.

В этом месяце Рахмонов поднялся на пять позиций, заняв восьмое место. Но, чтобы дать вам еще лучшее представление о хайпе вокруг него, отметим, что в одном из бюллетеней в голосовании он занял третье место и попал в топ-10 голосов по шести другим", - пишет портал.

Рейтинг полусреднего веса ММА:

1. Камару Усман

2. Колби Ковингтон

3. Хамзат Чимаев

4. Леон Эдвардс

5. Гилберт Бернс

6. Белал Мухаммад

7. Ярослав Амосов

8. Шавкат Рахмонов

9. Висенте Луке

10. Шон Брэди

11. Стивен Томпсон

12. Майкл Кьеза

13. Логан Сторли

14. Роберто Солдич

15. Кевин Холланд

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