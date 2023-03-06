Шавкат Рахмонов узнал условия для боя за титул UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:20
©ufc.com

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков поделился впечатлениями от победы казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) над американцем Джеффом Нилом (15-5) на турнире UFC 285, а также высказался о перспективах Номада, сообщают Vesti.kz.

Сколько заработал Шавкат Рахмонов за 5-ю подряд победу в UFC

- Какие впечатления от боя Рахмонов - Нил?
- Неплохой бой, довольно зрелищный. Соперник у Рахмонова был самым крепким за все время. Шавкат - молодец, его потрясли в третьем раунде, но он вернул должок и задушил Нила. Молодец, показал свой дух. Сильный парень.

- Тебе не показалось, что Шавкат мог бы пропустить гораздо меньше ударов?
- Мне кажется, влияет тот фактор, что он идет без поражений и заканчивает все бои досрочно. Его всегда считают фаворитом и ждут финиша. Возможно, он слишком сильно хотел закончить поединок досрочно, а Нил - крепкий орешек. Может быть, повлияла недооценка. Но в конце Шавкат смог себя найти. Видимо, нужно было хорошенько пропустить, чтобы встать на рельсы.

- Рахмонову пора выходить на титульный бой?
- В любом случае у него хорошая череда побед. На данный момент ему нужен соперник из топ-5 или топ-3, нужна серьезная проверка. Если он победит, то сто процентов будет претендентом, - сказал Корешков в интервью "РБ Спорт".

Напомним, Рахмонов победил Нила удушающим приемом в третьем раунде. Для казахстанца эта победа стала 17-й в 17 боях. Причем все свои поединки он завершил досрочно, в том числе пять в UFC.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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