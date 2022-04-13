Шавкат Рахмонов узнал соперника и дату по следующему бою в UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (15-0) следующий бой в американском промоушене может провести летом этого года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации "Вестника MMA", поединок Рахмонова и американца Нила Мэгни (26-8) находится в разработке и может состоятся на одном из турниров UFC в июне.

Отметим, что оба файтера входят в топ-15 полусредневесов UFC. Рахмонов замыкает топ, а Мэгни идет на десятом месте.

Казахстанец провел в UFC три боя, в которых одержал досрочные победы над бразильцами Алексом Оливейрой, Мишелем Празересом и гаянцем Карлстоном Харрисом.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира