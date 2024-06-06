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Шавкат Рахмонов узнал путь к титулу UFC

Шавкат Рахмонов узнал путь к титулу UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94/

Американский журналист Джек Маккаферри рассказал корреспонденту Vesti.kz о титульных перспективах казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (18-0). В ходе беседы он спрогнозировал длительный простой в карьере спортсмена из Казахстана.

Отметим, что в этом весе чемпионом является британец Леон Эдвардс (22-3-0-1), который проведет защиту титула с американцем Белалом Мухаммадом (23-3-0-1). Они встретятся в конце июля. Рахмонову предлагали роль запасного, но он отказался. В итоге ему нашли бой с австралийцем Джеком Делла Маддаленой (17-2), но последний заразился инфекцией и выбыл из строя.

"Рахмонов оказался в непростой ситуации. Он является основным претендентом на бой с чемпионом. Однако, есть ощущение, что он нечасто будет выходить в октагон. В ближайший год мы сможем увидеть его всего один раз. Если титульный бой обойдется без реванша, то он получит свой шанс. Если нет, то мы вероятнее всего осенью увидим противостояние с Мадделеной. А победитель этой битвы получит свой шанс уже в следующем году. Однако, все может изменится, если Дана Уайт даст шанс Махачеву. Тогда титульный бой Рахмонова может быть отложен на долгий срок", - отметил Маккаферри.

Шавкат идет на серии из шести досрочных побед в UFC. Благодаря этому, он занимает третье место в рейтинге полусреднего веса. В последнем поединке, который прошел в конце прошлого года, он во втором раунде задушил американца Стивена Томпсона. Тот впервые в карьере проиграл сабмишеном.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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