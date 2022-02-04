Шавкат Рахмонов прошел взвешивание перед третьим боем в UFC

Непобежденный казахстанский файтер Шавкат Рахмонов (14-0) прошел обязательную процедуру взвешивания перед третьим боем в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На весах Рахмонов показал 77,34 килограмма.

В воскресное утро, 6 февраля, Рахмонов встретится с файтером из Гайаны Карлстоном Харрисом (17-4). Этот бой пройдет в главном карде ивента UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе (Невада, США). Ориентировочное время начала боя - 07:30 по времени Нур-Султана.

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Это случится впервые? Прогноз Vesti.kz на третий бой Рахмонова в UFC