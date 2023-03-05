Шавкат Рахмонов потребовал от президента UFC организовать ему титульный бой

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 20:31
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Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0) обратился к президенту UFC Дане Уайту, сообщает корреспондент Vesti.kz. "Номад" потребовал организовать ему титульный бой в Абу-Даби (ОАЭ) после победы над Джеффом Нилом (15-7) на турнире UFC 285. Рахмонов победил американца удушающим приемом в третьем раунде.

"17:0, 100 процентов досрочных побед. Действия говорят громче слов. Дай мне титульный бой на турнире в Абу-Даби, Дана Уайт", - написал Рахмонов в своем Twitter.

Отметим, что их противостояние было признано лучшим поединком UFC 285, за что им причитается бонус в 50 тысяч долларов. Однако Рахмонов получит все 100 000 долларов, так как Нил не сделал вес.

Добавим, что для Номада это 17-я победа в 17 в поединках за карьеру в ММА. Все свои бои Рахмонов завершил досрочно, в том числе пять в UFC. Также казахстанец стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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