Шавкат Рахмонов попал в топ-5 UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) вошел в топ-5 среди бойцов UFC полусреднего веса по победной серии, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Вестник MMA.

Победная серия Рахмонова в сильнейшем промоушене составляет четыре боя. В последнем из них казахстанец нанес поражение американцу Нилу Мэгни (26-9).

Всего на счету Рахмонова 16 боев в MMA. Четыре из них он провел в UFC. Он занимает 11-е место в дивизионе полусреднего веса.

Самые продолжительные действующие победные серии в полусреднем весе UFC:

5 - Шон Брэди

5 - Мишель Перейра

4 - Рэнди Браун

4 - Алекс Мороно

4 - Шавкат Рахмонов