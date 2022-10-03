Шавкат Рахмонов попал в топ-5 UFC

Новости спорта MMA UFC
Вчера 22:13
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Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) вошел в топ-5 среди бойцов UFC полусреднего веса по победной серии, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Вестник MMA.

Победная серия Рахмонова в сильнейшем промоушене составляет четыре боя. В последнем из них казахстанец нанес поражение американцу Нилу Мэгни (26-9).

Всего на счету Рахмонова 16 боев в MMA. Четыре из них он провел в UFC. Он занимает 11-е место в дивизионе полусреднего веса.

Самые продолжительные действующие победные серии в полусреднем весе UFC:

5 - Шон Брэди
5 - Мишель Перейра
4 - Рэнди Браун
4 - Алекс Мороно
4 - Шавкат Рахмонов

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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