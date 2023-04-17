Шавкат Рахмонов показал свою маму

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0) опубликовал фото со своей мамой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Непобежденный боец вместе с близкими людьми и друзьями совершает хадж в Мекке (Саудовская Аравия).
"Небеса под ногами наших матерей! Да здравствуют наши мамы!!" - написал боец под фотографией в своем Instagram.
Ранее в Мекке Рахмонов встретился с болельщиками из Дагестана. Также он кардинально сменил имидж.
Священный ритуал: появилось видео с Шавкатом Рахмоновым в Мекке
Свой последний бой Рахмонов провел в марте, когда удушающим приемом в третьем раунде выиграл у Джеффа Нила.
Таким образом, казахстанец довел свой рекорд до 17-0. В рамках UFC он провел пять боев и во всех одержал победы.
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