Священный ритуал: появилось видео с Шавкатом Рахмоновым в Мекке

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов совершает малый хадж (Умра) в Мекку (Саудовская Аравия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Сети появилось видео, как Рахмонов совершает ритуальный обход вокруг Каабы во время хаджа. Этот обряд совершается сразу по прибытии в Мекку.

Умра – малое паломничество (хадж) с посещением Мекки, а также запретной мечети, однако не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время года.

Умра является одним из видов поклонения, который требует материальных и физических затрат, но в то же время приносит пользу как одному человеку, так и всему обществу в целом.

Напомним, что свой последний бой Рахмонов провел в марте, когда удушающим приемом в третьем раунде выиграл у Джеффа Нила.

Таким образом, казахстанец довел свой рекорд до 17-0. В рамках UFC он провел пять боев и во всех одержал победу.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"