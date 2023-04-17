Шавкат Рахмонов резко сменил имидж

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0), совершающий хадж в Мекке (Саудовская Аравия), предстал в новом образе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец в сторис своего Instagram поделился фотографией, на которой он побрит наголо.

Ранее появилось видео, на котором Рахмонов совершает ритуальный обход Каабы, а затем встречается с поклонниками из Дагестана, которые также совершают хадж.

Свой последний бой Рахмонов провел в марте, когда удушающим приемом в третьем раунде выиграл у Джеффа Нила.

Таким образом, казахстанец довел свой рекорд до 17-0. В рамках UFC он провел пять боев и во всех одержал победы.

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