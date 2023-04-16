Дагестанцы встретили Шавката Рахмонова в Мекке

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0), совершающий хадж в Мекке (Саудовская Аравия), встретился со своими болельщиками, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Рахмонов встретился с болельщиками из Дагестана. Они сфотографировались с казахстанцем.
Ранее появилось видео, на котором Рахмонов совершает ритуальный обход Каабы.
Напомним, что свой последний бой Рахмонов провел в марте, когда удушающим приемом в третьем раунде выиграл у Джеффа Нила.
Таким образом, казахстанец довел свой рекорд до 17-0. В рамках UFC он провел пять боев и во всех одержал победу.
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