Шавкат Рахмонов подколол президента UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:00
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в UFC, показал своих главных фанатов, сообщают Vesti.kz.

Номад выложил на своей странице фото с президентом UFC Даной Уайтом и своим менеджером Саят Абдрахманов, подписав его: "С моими главными фанатами".

Напомним, 5 марта на турнире FC 285 в Лас-Вегасе (США) Рахмонов досрочно победил американца Джеффа Нила. Для казахстанца эта победа стала 17-й в 17-ти боях в карьере.

Причем все свои поединки Номад завершил досрочно, в том числе пять под эгидой UFC.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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