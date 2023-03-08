Шавкат Рахмонов подколол президента UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в UFC, показал своих главных фанатов, сообщают Vesti.kz.

Номад выложил на своей странице фото с президентом UFC Даной Уайтом и своим менеджером Саят Абдрахманов, подписав его: "С моими главными фанатами".

Напомним, 5 марта на турнире FC 285 в Лас-Вегасе (США) Рахмонов досрочно победил американца Джеффа Нила. Для казахстанца эта победа стала 17-й в 17-ти боях в карьере.

Причем все свои поединки Номад завершил досрочно, в том числе пять под эгидой UFC.