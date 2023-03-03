Шавкат Рахмонов блеснул интеллектом среди бойцов UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 20:54
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

С участниками турнира UFC 285 Валентиной Шевченко (Кыргызстан), Лоиком Раджабовым (Таджикистан) и Шавкатом Рахмоновым (Казахстан) провели занимательную викторину на знание своей страны, передают Vesti.kz.

В частности, у них спрашивали, где выращивали грецкий орех из трех стран: Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан? А другой вопрос звучал так - чья столица переводится как понедельник?

Все они верно ответили на вопросы: Кыргызстан и Душанбе.

Еще они должны были дать ответы на такие вопросы, как:

- Слово деньги - это производное от национальной валюты какой страны? (Тенге).

- Столица какой страны задумывалась в советском союзе, как мраморный город?.. (Бишкек).

- В какой стране находится самое северное пристанище розовых фламинго?.. (Казахстан).

Примечательно, что Рахмонов, в отличии от Шевченко и Раджабова, ответил правильно на эти и остальные вопросы. Браво, Шавкат!

Напомним, что в рамках UFC 285 Рахмонов подерется с американцем Джеффом Нилом. Бой состоится в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) и войдет в главный кард турнира.

В рейтинге полусредневесов UFC Нил занимает седьмое место, Рахмонов - девятое.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:54
UFC
Шавкат Рахмонов блеснул интеллектом среди бойцов UFC
Сегодня , 20:29
UFC
Рахмонову предрекли поражение в следующем бою в UFC
Сегодня , 16:17
UFC
"Главная угроза". Названы самые опасные стороны Рахмонова и его соперника по бою в UFC
Сегодня , 15:55
UFC
"Не знаю, кто может его остановить". Фанаты назвали победителя боя Рахмонов - Нил
Сегодня , 15:19
UFC
Гордость Кыргызстана: чемпионка UFC сотворит историю на турнире с Рахмоновым?
Сегодня , 13:26
UFC
Джефф Нил грозится побить Шавката Рахмонова: Посмотрим, как фанаты отреагируют
Сегодня , 12:58
UFC
Шавкат Рахмонов сделал громкое заявление о досрочной победе накануне топового боя в UFC
Сегодня , 11:05
UFC
"Идет стадия переговоров". Президент лиги Naiza высказался о турнире UFC в Казахстане
Сегодня , 10:31
UFC
"У Хамзата попросил разрешение?". Фанаты Чимаева "накинулись" на Рахмонова за интервью
Сегодня , 09:59
UFC
UFC 285. Рахмонов рвется к титульному поединку!
© 2008 - 2023 ТОО «EML»