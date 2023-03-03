Шавкат Рахмонов блеснул интеллектом среди бойцов UFC

С участниками турнира UFC 285 Валентиной Шевченко (Кыргызстан), Лоиком Раджабовым (Таджикистан) и Шавкатом Рахмоновым (Казахстан) провели занимательную викторину на знание своей страны, передают Vesti.kz.

В частности, у них спрашивали, где выращивали грецкий орех из трех стран: Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан? А другой вопрос звучал так - чья столица переводится как понедельник?

Все они верно ответили на вопросы: Кыргызстан и Душанбе.

Еще они должны были дать ответы на такие вопросы, как:

- Слово деньги - это производное от национальной валюты какой страны? (Тенге).

- Столица какой страны задумывалась в советском союзе, как мраморный город?.. (Бишкек).

- В какой стране находится самое северное пристанище розовых фламинго?.. (Казахстан).

Примечательно, что Рахмонов, в отличии от Шевченко и Раджабова, ответил правильно на эти и остальные вопросы. Браво, Шавкат!

Напомним, что в рамках UFC 285 Рахмонов подерется с американцем Джеффом Нилом. Бой состоится в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) и войдет в главный кард турнира.

В рейтинге полусредневесов UFC Нил занимает седьмое место, Рахмонов - девятое.