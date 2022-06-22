Шавкат победил чемпиона UFC. Тренер Рахмонова рассказал, как это было

Тренер Шавката Рахмонова (15-0) Саид Сапаров рассказал подробности спарринга казахстанского бойца с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе американцем нигерийского происхождения Камару Усманом. Его слова приводит mmafighters.kz.

- Назвать это полноценным жестким спаррингом нельзя. Усман очень умный парень, и поэтому судить очень сложно, да, было пару эпизодов, где Шавкат явно выиграл, но, возможно, Камару лишь дал ему такую возможность, чтобы "прощупать" новичка из ТОП-15. В целом это полезно для обоих. Впереди у каждого назначен бой, который каждый из них хочет выиграть, - сказал тренер.

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Этот спарринг был частью подготовки Рахмонова к поединку против американца Нила Мэгни (26-8) по прозвищу "Гаитянская сенсация". Их бой состоится 26 июня в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Vegas 57.