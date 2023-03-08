"Шавкат - монстр. Прикончил его, как вышибала" - реакция бойцов на победу Рахмонова на UFC 285

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 13:24
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Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов провел, пожалуй, свой самый сложный бой против американца Джеффа Нила, но сумел с триумфом справиться с этим испытанием, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США) и завершился досрочной победой Рахмонова. Казахстанец победил сабмишеном в третьем раунде.

Таким образом, Номад продлил свою победную серию до 17-0. После этого Рахмонов потребовал у UFC титульный бой или поединок с Колби Ковингтоном. Также казахстанец поднялся на шестое место в рейтинге UFC.

А вот как отреагировали другие бойцы на победу Рахмонова на UFC 285:

Бен Аскрен: Вау, что за бой, это было весело!!!

Крис Лебен: Эти парни проявили себя. Огонь!

Белал Мухаммад: Чувак, это бой года.

Содик Юсуфф: И все-таки удосрочил. Отличное выступление обоих ребят.

Нико Прайс: Вот это да! Что за отморозок. Хороший бой, парни.

Шон Стрикланд: Каждый бонус карда просто отдайте Нилу и Рахмонову.

Крис Вайдман: Черт возьми! Прикончил его удушающим, как вышибала.

Терренс МакКинни: Шавкат - это монстр.

Таннер Босер:  Дайте денег обоим, а Шавкату еще и бонус за этот финиш. Этот бой был настолько хорош!

Винс Моралес: Вот причина, почему я был так взволнован этим боем! Удушение в стойке?!

Александр Ракич: "ВАУ… Какой сумасшедший 3-й раунд и какой финиш… Рахмонов – настоящая находка.

Ян Блахович: Красиво сделал, Шавкат.

Джастин Гейджи: Нил против Рахмонова, безусловно, бой вечера на данный момент. Серьезные парни.

Гилберт Бернс: Вау, что за концовка. Поздравляю, Шавкат.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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