Сергей Морозов сделал прогноз на топовый бой Шавката Рахмонова в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 15:19
©instagram.com/morozclub777

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов (19-5) сделал прогноз на предстоящий бой Шавката Рахмонова (16-0) с Джеффом Нилом (15-4) из США. Он отметил, что самое главное для его соотечественника - правильно выстроить тактику. 

"Надеюсь, Шавкат в этом поединке досрочно одолеет своего соперника. Оппонент у него, надо сказать, неплохой - ударная техника очень хорошая. Бьющий на руках особенно. Самое главное, чтобы Шавкат выстроил бой тактически правильно. Немного поборолся, на дистанции подвигался, опять поборолся. Вот и все.

Самым главным, конечно, будет победа в этом бою. Если Шавкат выигрывает, то становится в погоню за титульной гонкой. Не знаю - проспект, да, у них считается? Непобежденный, плюс все свои бои досрочно завершил победами. Он очень интересен для UFC.

Надеюсь, Шавкат выиграет досрочно, чтобы после боя-двух ему дали подраться за чемпионский пояс", - цитирует Морозова Bookmaker-ratings.kz.

На счету Рахмонова 16 побед в 16 боях ММА. Все свои поединки он заканчивал досрочно – восемь нокаутов и восемь сабмишенов. У Нила 15 побед и четыре поражения. Он выиграл два последних боя.

Поединок Рахмонов - Нил состоится в главном карде турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США). По времени Астаны он пройдет утром в воскресенье, 5 марта. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Морозов Сергей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:05
UFC
Долгожданный бой Шавката Рахмонова в UFC: Olimpbet вернет 35%, если ставка на "Номада" не сыграет
Сегодня , 15:19
UFC
Сергей Морозов сделал прогноз на топовый бой Шавката Рахмонова в UFC
Сегодня , 12:27
UFC
"Поставив на него деньги, вы ничего не заработаете". Известный эксперт разобрал шансы Рахмонова на победу
Сегодня , 12:02
UFC
Жалгас Жумагулов дал победный совет Шавкату Рахмонову перед боем в UFC
Сегодня , 10:18
UFC
Шавкат Рахмонов показал уникальное видео со взвешивания перед топовым боем в UFC
Сегодня , 09:55
UFC
"Заряжен на победу". Видео последней дуэли взглядов Шавката Рахмонова перед боем в UFC
Сегодня , 08:01
UFC
Шавкат Рахмонов - Джефф Нил. Прямая трансляция топового боя UFC
Сегодня , 07:33
UFC
Сопернику Шавката Рахмонова вынесли наказание после провала на взвешивании перед боем в UFC
Сегодня , 01:28
UFC
Соперник Шавката Рахмонова провалил взвешивание. Бой отменяется?
Сегодня , 00:49
UFC
Мой муж спросил: "Что происходит?". Журналистка UFC назвала сексуальную особенность Рахмонова
© 2008 - 2023 ТОО «EML»