"Сенсация" из UFC назвал главный фактор успеха в бою с Рахмоновым

Американский боец полусреднего дивизиона UFC Нил Мэгни уверен, что его опыт будет иметь решающее значение в предстоящем поединке с непобежденным проспектом из Казахстана Шавкатом Рахмоновым, сообщает fightwave.ru.

Их бой состоится 26 июня в рамках турнира UFC Vegas 57.

"Каждый из нас был непобежденным в UFC в тот или иной момент, - сказал Мэгни. - Но потом ты выходишь, сталкиваешься с абсолютным зверем и думаешь: "Черт возьми, в этой схватке существует другой уровень". Я смотрю на Шавката и думаю об этом.

Этот парень талантлив, его рекорд 15-0. С другой стороны, он еще не дрался с таким опытным ветераном, как я. Так что я намерен выйти и показать, что в таких боях есть разные уровни. Это моя цель. Это будет крайне доминирующее выступление, но доминировать будет не он. Я планирую выйти и доминировать с начала и до конца боя".

Напомним, также на этом ивенте выступят казахстанец Сергей Морозов (17-5) и казахский файтер из Китая Сайран Нурданбек (37-10). Морозов встретится с бразильцем Раулианом Пайвой (21-4), а Нурданбек проведет поединок с Ти Джеем Брауном (16-8) из США.