Самый обсуждаемый момент боя Рахмонов - Нил: появилось видео реакции легенды UFC

Курьезный эпизод случился во время боя казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) с американцем Джеффом Нилом (15-5) на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщают Vesti.kz.

Сам поединок закончился в третьем раунде, когда Рахмонов поймал соперника на удушающий в стойке и вынудил того сдаться. Однако самый обсуждаемый момент случился еще в первом раунде, когда Нил выбил капу у Рахмонова, но опытный рефери Херб Дин этого не заметил.

Увидев это, легендарный комментатор UFC Джо Роган снял свою гарнитуру и начал кричать, пытаясь привлечь внимание судьи. В конце концов Дин вмешался и остановил поединок, чтобы Рахмонов вернул себе капу.

Когда действие возобновилось, Роган сказал своему напарнику: "Он не знал. Если бы я не сказал ему, он бы не знал. Это безумие!

Дэниел Кормье пошутил: "Теперь у тебя две работы: комментатор и помощник судьи".

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Добавим, что для Номада это 17-я победа в 17 в поединках за карьеру в ММА. Все свои бои Рахмонов завершил досрочно, в том числе пять в UFC. Также казахстанец стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.

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